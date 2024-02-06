Артемий Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня, 6 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ). В составе «Рейнджерса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Благодаря голу в сегодняшнем матче Панарин набрал 67-е очко (31+36) в нынешнем сезоне регулярки, что позволило ему выйти на четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги на данный момент. На третьем месте находится Давид Пастрняк из «Бостона», у него 72 очка (33+39).

Первое и второе места между собой делят Никита Кучеров («Тампа») и Натан Маккиннон («Колорадо»). У обоих хоккеистов по 85 очков (32+53).