Маккиннон прервал 14-матчевую серию с очками и не смог обойти Кучерова в гонке бомбардиров

В Нюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Лидер «Эвеланш» канадский нападающий Натан Маккиннон по ходу матча не сумел записать в свой актив результативных действий. Таким образом, канадец прервал свою 14-матчевую серию игр с очками и не смог обойти в гонке бомбардиров НХЛ российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, с которым они делят первую строчку списка. У обоих хоккеистов по 85 очков. Каждый из них забросил по 32 шайбы и отдал 53 результативные передачи.

Напомним, на данный момент «Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице на Западе с 68 очками.