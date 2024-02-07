Сергей Черкас: Кравец – эмоциональный тренер, местами несдержанный

Заслуженный тренер России Сергей Черкас отметил, что команда Михаила Кравеца предложила СКА жестокую борьбу на льду.

«Матч СКА с «Авангардом» получился очень эмоциональным – о том, что так будет, было ясно ещё до игры. Главный тренер омичей Михаил Григорьевич Кравец играл и работал в Петербурге, в СКА. Он сам очень эмоциональный, местами несдержанный человек. Для него эта игра была, можно сказать, самой главной в жизни. Конечно, Кравец сделал всё, чтобы настроить команду на такой не по-спортивному злой бой, порой очень жестокий. Приложил все силы, чтобы победить любой ценой, используя для достижения цели даже негативные моменты. Мне кажется, с его опытом эмоции как-то нужно держать при себе.

Для болельщиков матч получился зрелищным. Отмечу, что СКА очень хорошо начал первый период, а потом проявил характер, когда пришлось отыгрываться с 1:3. Не может команда выигрывать все матчи подряд – когда-то всё равно наступает момент физической и психологической усталости. Игроки начинают ошибаться. В этом нет ничего страшного – сезон длинный, много сложных перелетов. Поэтом такие перепады возможны. Не сомневаюсь, что уже против «Барыса» СКА покажет другую игру. Команда будет выглядеть совсем по-другому», — сказал Черкас «Чемпионату».