Вратарь «Локомотива» Исаев повторил клубный рекорд по победам за один регулярный чемпионат
Поделиться
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф – 08:26 (5x4) 0:2 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 19:04 (5x4) 1:2 Никулин (Алексеев, Иванов) – 21:31 (5x5) 2:2 Никулин (Алексеев) – 48:23 (5x5) 3:2 Никулин (Гернат, Иванов) – 63:00 (3x3)
Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 19 бросков, одержал 29-ю победу в текущем сезоне-2023/2024 и повторил клубный рекорд вратаря Георгия Гелашвили по победам за один регулярный чемпионат, который добился такого же результата в сезоне-2008/2009.
24-летний Исаев в текущем сезоне провёл 43 матча, в которых одержал 29 побед с процентом отражённых бросков 92,8%. Всего в КХЛ на счету голкипера 115 матчей, в которых вратарь одержал 66 побед с процентом отражённых бросков 92,9%.
Комментарии
- 7 февраля 2024
-
22:00
-
21:45
-
21:25
-
20:50
-
20:29
-
20:15
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:15
-
17:50
-
17:25
-
17:00
-
16:45
-
16:20
-
16:01
-
15:57
-
15:44
-
15:28
-
15:13
-
15:00
-
14:45
-
14:33
-
14:25
-
14:20
-
14:07
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
13:20
-
13:12
-
13:05
-
12:53
-
12:45
Партнерский контент