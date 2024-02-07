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Вратарь «Локомотива» Исаев повторил клубный рекорд по победам за один регулярный чемпионат

Вратарь «Локомотива» Исаев повторил клубный рекорд по победам за один регулярный чемпионат
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф – 08:26 (5x4)     0:2 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 19:04 (5x4)     1:2 Никулин (Алексеев, Иванов) – 21:31 (5x5)     2:2 Никулин (Алексеев) – 48:23 (5x5)     3:2 Никулин (Гернат, Иванов) – 63:00 (3x3)    

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 19 бросков, одержал 29-ю победу в текущем сезоне-2023/2024 и повторил клубный рекорд вратаря Георгия Гелашвили по победам за один регулярный чемпионат, который добился такого же результата в сезоне-2008/2009.

24-летний Исаев в текущем сезоне провёл 43 матча, в которых одержал 29 побед с процентом отражённых бросков 92,8%. Всего в КХЛ на счету голкипера 115 матчей, в которых вратарь одержал 66 побед с процентом отражённых бросков 92,9%.

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