Вратарь «Локомотива» Исаев повторил клубный рекорд по победам за один регулярный чемпионат

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 19 бросков, одержал 29-ю победу в текущем сезоне-2023/2024 и повторил клубный рекорд вратаря Георгия Гелашвили по победам за один регулярный чемпионат, который добился такого же результата в сезоне-2008/2009.

24-летний Исаев в текущем сезоне провёл 43 матча, в которых одержал 29 побед с процентом отражённых бросков 92,8%. Всего в КХЛ на счету голкипера 115 матчей, в которых вратарь одержал 66 побед с процентом отражённых бросков 92,9%.