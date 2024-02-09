Бриндамор прокомментировал замену и возвращение на лёд Кочеткова в игре с «Колорадо»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о замене 24-летнего российского вратаря Петра Кочеткова после первого периода домашней встречи с «Колорадо Эвеланш» (5:2) и его возвращении в игру в третьем периоде.

«Я отдаю Петру должное, потому что очевидно, что он не был доволен тем, что произошло. Никто не подозревал, что Кочеткову придётся вернуться в игру, но он это сделал. И он сыграл великолепно. Так что это, должно быть, придаст ему уверенности в себе», — приводит слова Бриндамора North State Journal.

Напомним, что в конце первого периода Кочетков пропустил две шайбы с разницей в пять секунд, причём вторая шайба от Самуэля Жирара оказалась достаточно курьёзной после броска из середины площадки. Вернувшись в игру в заключительном игровом отрезке, российский вратарь отразил все 10 бросков по воротам.