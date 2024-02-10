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«Салават» отреагировал на победу над «Ак Барсом» вырезкой из интервью Карлсона с Путиным

«Салават» отреагировал на победу над «Ак Барсом» вырезкой из интервью Карлсона с Путиным
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Пресс-служба «Салавата Юлаева» с иронией отреагировала на волевую победу уфимцев в заключительном «зелёном дерби» с «Ак Барсом» (2:1), использовав вырезку из резонансного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

«Всё же, как вы думаете – «Салават Юлаев» или «Ак Барс»?» — гласит измененный закадровый голос Карлсона.

На что Владимир Путин, чья речь была также изменена, отвечает: «Салават Юлаев» отличная команда, безусловно, и самого высшего качества».

Видео доступно в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Эта была шестая и последняя очная встреча команд в нынешнем регулярном чемпионате. В сезонной серии сильнее оказались подопечные Виктора Козлова – 4-2 (3:2, 2:4, 3:1, 1:0, 2:3 и 2:1).

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