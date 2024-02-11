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СКА устроил разгром «Сочи» в первом домашнем матче на «СКА Арене», забросив 8 шайб

СКА устроил разгром «Сочи» в первом домашнем матче на «СКА Арене», забросив 8 шайб
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В первом домашнем матче в истории СКА на новой «СКА Арене» подопечные Романа Ротенберга принимали «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении клуба из Санкт-Петербурга – 8:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Федотов, Сапего) – 00:40 (5x5)     2:0 Гальченюк (Рендулич, Воробьёв) – 22:17 (5x4)     2:1 Сероух (Ибрагимов, Чебыкин) – 24:51 (5x5)     3:1 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 34:55 (5x5)     4:1 Толчинский (Поляков) – 41:23 (5x5)     5:1 Хайруллин (Воробьёв, Фальковский) – 44:26 (4x5)     6:1 Гальченюк (Земчёнок, Бардаков) – 45:30 (5x5)     7:1 Земчёнок (Никишин, Глотов) – 47:44 (5x5)     8:1 Хайруллин (Выдренков) – 59:03 (5x5)    

В составе армейцев по дублю на свой счёт записали Сергей Толчинский, Марат Хайруллин и Алекс Гальченюк, ещё по шайбе забросили Василий Глотов и Артём Земчёнок. Автором единственного гола «Сочи» стал Даниил Сероух.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем первом матче в истории «СКА Арены» был установлен рекорд по посещаемости в закрытых помещениях. Игру посетил 21 481 зритель.

Отметим, что церемонию открытия «СКА Арены» посетили ряд известных и влиятельных людей, которые выступили с речью перед игрой. Перед стартом встречи на льду выступила и олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова под живое исполнение солистки группы A’Studio Кэти Топурии.

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
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