Гальченюк: когда Толчинский забил, сказал ему — молодчик, вошёл в историю

29-летний американский нападающий СКА Алекс Гальченюк высказался о том, что его партнёр по команде и коллега по амплуа Сергей Толчинский стал автором первой заброшенной шайбы СКА в истории «СКА Арены» в прошедшем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (8:1).

«Не забивались, кто станет автором первой шайбы на арене, но, когда Серёга забил, я сказал ему – красавчик, вошёл в историю. Рад за него, молодчик. Хорошо, что это быстро произошло, поэтому и перехватили инициативу игры. Носит ли Толчинский теперь корону? Надо у него спросить, но потолки высокие, думаю – поместится!» — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Напомним, в нынешнем сезоне Гальченюк принял участие в 58 матчах в составе СКА, отметившись 42 (16+26) результативными действиями при показателе полезности «+14».