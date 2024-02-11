Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по длительности голевой серии игроков 38+ лет

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:2, завершён второй период), близок к очередному впечатляющему рекорду.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х, Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ по длительности голевой серии среди игроков в возрасте 38 и более лет. Такая серия у Овечкина насчитывает уже пять игр, аналогичная была и у Джо Павелски за «Даллас Старз» в сезоне-2022/2023.

Больше лишь у двух хоккеистов — Джонни Буцика (6 матчей) за «Бостон Брюинз» в сезоне-1974/1975 и Бретта Халла (7 матчей) за «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2003/2004.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин проводит свой 48-й матч в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Вашингтона», на его счету 36 (13+23) результативных действий при показателе полезности «-16».