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Овечкин вышел на 42-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей

Овечкин вышел на 42-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге с «Ванкувер Кэнакс» (2:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48     2:3 Миллер – 64:55    

Для Овечкина эта встреча стала 1395-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с чешским защитником Романом Гамрликом который занимает 42-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге. Следующей целью Овечкина является Стэн Микита, на счету которого 1396 встреч.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадский нападающий Патрик Марло, проведший 1779 матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 13 голов и 23 результативные передачи.

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