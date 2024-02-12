Овечкин вышел на 42-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге с «Ванкувер Кэнакс» (2:3).

Для Овечкина эта встреча стала 1395-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с чешским защитником Романом Гамрликом который занимает 42-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге. Следующей целью Овечкина является Стэн Микита, на счету которого 1396 встреч.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадский нападающий Патрик Марло, проведший 1779 матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 13 голов и 23 результативные передачи.