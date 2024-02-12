Овечкин прокомментировал гол в ворота «Ванкувера» рикошетом от конька соперника

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ), которая влетела в ворота канадского клуба рикошетом от конька его нападающего Нильса Омана в момент паса Овечкина на Ти Джея Оши.

«Я сразу увидел, как Ош бежит туда. Он сказал, что это неважно, попала ли шайба в конёк, либо в его клюшку, он не возражает», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этом матче россиянин продлил свою голевую серию до пяти игр. В последний раз в карьере Овечкина такое случалось в марте 2021 года.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 13 голов и 23 результативные передачи.