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Овечкин прокомментировал гол в ворота «Ванкувера» рикошетом от конька соперника

Овечкин прокомментировал гол в ворота «Ванкувера» рикошетом от конька соперника
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ), которая влетела в ворота канадского клуба рикошетом от конька его нападающего Нильса Омана в момент паса Овечкина на Ти Джея Оши.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Я сразу увидел, как Ош бежит туда. Он сказал, что это неважно, попала ли шайба в конёк, либо в его клюшку, он не возражает», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этом матче россиянин продлил свою голевую серию до пяти игр. В последний раз в карьере Овечкина такое случалось в марте 2021 года.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 13 голов и 23 результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48     2:3 Миллер – 64:55    
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