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Демко вышел на четвёртое место по количеству побед в истории «Ванкувера»

Демко вышел на четвёртое место по количеству побед в истории «Ванкувера»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Эта победа стала 109-й в карьере 28-летнего голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко. По этому показателю он сравнялся с Дэном Клотье и вышел на четвёртое место в истории франшизы. Лидером всех времён в истории «Кэнакс» является Роберто Луонго, на счету которого 252 победы.

Всего в нынешнем сезоне на счету Демко 38 матчей, в которых он отражал 91,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45. На счету американца пять «сухих» матчей в текущем регулярном чемпионате.

«Ванкувер» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 76 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48     2:3 Миллер – 64:55    
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