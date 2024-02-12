Демко вышел на четвёртое место по количеству побед в истории «Ванкувера»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.
Эта победа стала 109-й в карьере 28-летнего голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко. По этому показателю он сравнялся с Дэном Клотье и вышел на четвёртое место в истории франшизы. Лидером всех времён в истории «Кэнакс» является Роберто Луонго, на счету которого 252 победы.
Всего в нынешнем сезоне на счету Демко 38 матчей, в которых он отражал 91,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45. На счету американца пять «сухих» матчей в текущем регулярном чемпионате.
«Ванкувер» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 76 очками.
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