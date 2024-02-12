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Вратарь «Вашингтона» Кемпер: Овечкин в огне, и мы все счастливы этим

Вратарь «Вашингтона» Кемпер: Овечкин в огне, и мы все счастливы этим
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер высказался о всплеске результативности российского капитана команды Александра Овечкина, который выдал голевую серию из пяти матчей подряд.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Он сейчас в огне. Разумеется, мы знаем, как он умеет забивать. Так что его серия — это то, что по-настоящему нам помогает. И мы все счастливы этим», — приводит слова Кемпера RMNB.

Напомним, Овечкин вновь отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ), который прошёл этой ночью. В последний раз российский суперфорвард забивал пять матчей подряд в марте 2021 года.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего российского суперфорварда 36 (13+23) очков в 48 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48     2:3 Миллер – 64:55    
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