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Бывший генменеджер «Крефельда»: было бы наивно полагать, что «Сибири» вернут очки

Бывший генменеджер «Крефельда»: было бы наивно полагать, что «Сибири» вернут очки
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Бывший генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев прокомментировал ситуацию с присуждением «Сибири» четырёх технических поражений из-за нарушения лимита на легионеров. Сегодня совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР приняла решение отказать ХК «Сибирь» в апелляции.

«Было бы наивно полагать, что лига + ФХР вернут «Сибири» очки, которые сами же не так давно сняли. Да и возвращение этих самых очков выглядело бы ещё хуже, чем то, что есть сейчас. Уже есть как есть. Похоже, нас ждут перемены в новосибирском клубе к новому сезону.

Где-то в глубине души, мне очень хочется, чтобы «Нефтехимику» досталась последняя путёвка, хотя и «Амур» хороший кандидат на попадание в плей-офф КХЛ», — написал Савельев в своём телеграм-канале.

После 63 матчей «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка. До конца регулярного чемпионата новосибирцам осталось провести пять матчей.

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