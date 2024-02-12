Новиков — о хите против Толчинского: ни в коем случае нельзя ставить спину у борта

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил эпизод с силовым приёмом форварда «Авангарда» Никиты Холодилина на нападающем СКА Сергее Толчинском. Арбитры матча оставили эпизод без штрафных санкций.

«Конечно, хоккей – травмоопасный вид спорта. Прилететь может откуда угодно. Но игрок должен думать быстрее соперника. Он должен как можно быстрее убегать у борта, ставить плечо. Мне, молодому тренеру, объясняли, что к шайбе у борта нужно подходить не по прямой, а по касательной. Тогда у тебя будет лишнее пространство. И ни в коем случае нельзя ставить спину у борта», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам рассмотрения эпизода не стал наказывать Холодилина штрафом, признав, что хоккеист провёл силовой приём по правилам.