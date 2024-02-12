«Не каждый хоккеист доходит до таких высот». Соркин — о 500 очках Плотникова в КХЛ

23-летний российский нападающий московского ЦСКА Максим Соркин прокомментировал покорение отметки в 500 набранных очков в КХЛ своим одноклубником Сергеем Плотниковым, а также высказался о прошедшей выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:1).

«Это такая серьёзная отметка, 500 очков в КХЛ. Не каждый хоккеист доходит до таких высот. Тем более у него долго не получалось набрать этот результативный балл. Наконец-то он преодолел эту отметку. Только поздравления Сергею.

В Балашихе получилась хорошая игра. «Витязь» активно начал матч, немного тяжело вошли. В нужные моменты Ваня Федотов подтащил нас, дал воздух, время зайти в игру. А дальше уже забили свои моменты, голы хорошие получились», — приводит слова Соркина пресс-служба армейцев на официальном сайте клуба.

Напомним, Плотников стал лишь шестым игроком с 500 (215+285) очками за карьеру в КХЛ. Аналогичным достижением могут похвастаться Сергей Мозякин (928), Вадим Шипачёв (915), Александр Радулов (694), Данис Зарипов (685), Никита Гусев (590), Найджел Доус (550) и Сергей Широков (509).

В нынешнем сезоне КХЛ Плотников принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 25 (13+12) результативными действиями при показателе полезности «0».