Фастовский: заключим с Гордеевым контракт, который будет действовать со следующего сезона

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал расставание с 25-летним защитником Фёдором Гордеевым, из-за которого клуб лишился четырёх очков вследствие нарушения регламента по лимиту на легионеров.

«Ему надо играть в хоккей, здесь он играть не может. Что делать на месте хоккеиста? Просить клуб отпустить его — всё логично, просто и понятно. Он расторгает контракт по собственной инициативе, права остаются у клуба, и мы заключим с ним новый контракт, который будет действовать со следующего сезона, когда он уже будет в статусе россиянина. Ведём переговоры по двухлетнему соглашению», — цитирует Фастовского ТАСС.

В нынешнем сезоне Гордеев принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5». Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.