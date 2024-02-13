Хоккейный агент отреагировал на решение ИИХФ об отстранении сборной России

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Все это обсуждали, никто ничего нового не ожидал. Надо двигаться в своём направлении, стараться улучшить отношения с ИИХФ и вернуться в большую хоккейную семью. Всё равно надо двигаться своим курсом, Россия — большая хоккейная держава, не надо подстраиваться под всех. У нас своя самобытность. Без международного опыта и матчей с ведущими сборными мира, конечно, очень тяжело, нынешнее отсутствие такого опыта — плохо. Варимся в своём соку», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.