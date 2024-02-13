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Известный агент рассказал, что делать дальше после продления бана сборной России от ИИХФ

Известный агент рассказал, что делать дальше после продления бана сборной России от ИИХФ
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Я не удивлён такому решению. А остальное, в принципе, уже и неважно. Ничего удивительного. Что делать дальше? Да я бы вообще не замечал Международную федерацию хоккея, вот и всё. Шёл бы своей дорогой, занимался бы развитием игроков и хоккея, решал текущие проблемы в российском чемпионате, в организации, в клубах, в детско-спортивных школах», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.

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