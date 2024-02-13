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Игорь Григоренко: чемпионаты мира без сборной России — ненастоящие

Игорь Григоренко: чемпионаты мира без сборной России — ненастоящие
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Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Это плохо, очень плохо. Я считаю, что без России чемпионаты мира и все соревнования, которые организует ИИХФ — это, так скажем, ненастоящие турниры проходят. Россия всегда была лидером и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Когда закончится отстранение? Я не знаю, надеюсь, что это пересмотрят и примут правильное решение», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Родионом Власовым.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.

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