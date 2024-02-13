Президент КХЛ высказался о решении ИИХФ продлить дисквалификацию сборной России по хоккею

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«КХЛ разочарована решением Совета ИИХФ о продлении запрета сборным России и Беларуси на выступление в международных турнирах. Международное соперничество является хорошим тестом для всех игроков и позволяет всем им расти в мастерстве. Отсутствие нашей сборной на таких турнирах лишает принципиальных противостояний не только наших болельщиков, но и всю хоккейную аудиторию.

Вдвойне обидно за целые поколения молодых талантливых российских игроков, кто лишился возможности сыграть на молодёжном чемпионате мира, турнире, который по популярности ничуть не уступает взрослому чемпионату мира. Для молодых игроков – этот турнир стал отличным шансом заявить о себе на весь мир, а для стран – показать чья школа будет лидировать в мировом хоккее ближайшие годы.

Остаётся только надеяться, что эта несправедливость будет исправлена и ИИХФ найдёт варианты для выступления нашей и белорусской сборной на чемпионатах мира», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.