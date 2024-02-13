Допустят ли сборную России по хоккею до Олимпийских игр – 2026?

Вчера, 12 февраля, Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о решении о продлении отстранения сборных России и Беларуси от международных соревнований, обосновав это вопросом безопасности. При этом, решение об участии российской сборной в Олимпийских играх-2026 будет принято в феврале-марте 2025 года.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: допустят ли сборную России по хоккею до Олимпийских игр – 2026?

Вчерашнее решение ИИХФ было критически воспринято в российской хоккейной общественности, в то время как в некоторых зарубежных странах, например, в Швеции, его приветствовали.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.