Аналитик TSN уверен, что Райлли обязан получить дисквалификацию за удар в голову Грейга

Авторитетный аналитик TSN Крэйг Баттон прокомментировал решение НХЛ начать дисциплинарное расследование в отношении защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Моргана Райлли, ударившего в голову клюшкой нападающего «Оттавы Сенаторз» (3:5) Ридли Грейга за щелчок по пустым воротам «кленовых листьев» в конце матча между командами 11 февраля.

Напомним, лига пригласила на слушания 13 февраля самого Райлли, что, вероятно, означает, что хоккеист получит дисквалификацию.

«Нет никаких оснований — ноль — для того, чтобы подъехать и ударить клюшкой по голове», — сказал Баттон в эфире TSN.

Отметим, что главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оправдал поведение Райлли, заявив, что в той ситуации его реакция была «уместной».