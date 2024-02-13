Аналитик TSN уверен, что Райлли обязан получить дисквалификацию за удар в голову Грейга
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Авторитетный аналитик TSN Крэйг Баттон прокомментировал решение НХЛ начать дисциплинарное расследование в отношении защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Моргана Райлли, ударившего в голову клюшкой нападающего «Оттавы Сенаторз» (3:5) Ридли Грейга за щелчок по пустым воротам «кленовых листьев» в конце матча между командами 11 февраля.
Напомним, лига пригласила на слушания 13 февраля самого Райлли, что, вероятно, означает, что хоккеист получит дисквалификацию.
«Нет никаких оснований — ноль — для того, чтобы подъехать и ударить клюшкой по голове», — сказал Баттон в эфире TSN.
Отметим, что главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оправдал поведение Райлли, заявив, что в той ситуации его реакция была «уместной».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 03:45 1:1 Жиру (Жозеф) – 17:53 2:1 Тарасенко (Пинто, Чикран) – 22:04 2:2 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 29:43 3:2 Пинто (Келли, Зуб) – 31:13 4:2 Норрис (Батерсон) – 35:13 4:3 Доми (Райлли, Робертсон) – 45:12 5:3 Грейг (Пинто) – 59:54
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