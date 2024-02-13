«Зачем нам тогда такие иностранцы?» Дементьев отреагировал на решение ФХР по легионерам

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на решение тренерского совета ФХР единогласно проголосовавшего против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

«Решение ФХР по легионерам? По большому счёту, я нейтрально отношусь к данной ситуации. Потому что лично я вижу от этого определённую выгоду для российских хоккеистов. И, на мой взгляд, увеличение количества иностранцев у нас в лиге должно быть сопряжено с параметрами, которые должны быть установлены для иностранцев, чтобы они могли играть здесь. Можно увеличить лимит, можно вообще его снять, но это должны быть игроки исключительно высокого уровня, которые по-настоящему буду лидерами команды и теми, на кого зрители захотят прийти.

Просто задайте себе вопрос, на каких приглашаемых или вновь подписанных хоккеистов-иностранцев зрители опять хотели бы прийти. Был момент, когда приезжал Ягр. И все хотели посмотреть на Яромира в любом матче и в любом городе. Сейчас такого нет. Зачем нам тогда такие иностранцы?» — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.