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Александр Овечкин повторил достижение легенды «Бостона» в НХЛ 49-летней давности

Александр Овечкин повторил достижение легенды «Бостона» в НХЛ 49-летней давности
Александр Овечкин
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Сегодня, 14 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (2:2, 0:2, 1:2).

Автором третьей шайбы в составе хозяев стал российский нападающий Александр Овечкин, реализовавший большинство на 50-й минуте. Капитан столичной команды отличился в шестом матче подряд, чего с ним не происходило с декабря 2018 года.

Овечкин стал третьим игроком в возрасте 38 лет или старше, кому удалось выдать шестиматчевую серию с заброшенными шайьами. Рекордсменом лиги в этой возрастной категории является напрадающий Бретт Халл, который в сезоне-2003/2004 отличился в семи матчах подряд за «Детройт Ред Уингз».

Овечкин же сегодня повторил достижение легенды «Бостон Брюинз» 49-летней давности. В сезоне-1974/1975 канадец Джонни Буцик также отличился в шести матчах кряду.

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