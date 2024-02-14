Карбери: гол Овечкина вернул «Вашингтон» в борьбу в матче с «Колорадо». Важная шайба

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал очередную заброшенную шайбу 38-летнего российского нападающего «столичных» Александра Овечкина в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:6), которая продлила его голевую серию до шести игр.

«Ещё один вечер, когда Овечкин забивает в большинстве. Это важный гол. Он вернул нас к игре, дал позитивный заряд и возможность проявить себя в борьбе за результат», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ на официальном сайте НХЛ.

Напомним, голевая серия Овечкина началась ещё 27 января в матче с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.