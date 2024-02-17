Вратарь «Ак Барса» Билялов получил травму на разминке. Игру со «Спартаком» начал Мифтахов

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Спартак» принимает казанский «Ак Барс». Идёт первый период, счёт не открыт – 0:0.

Как отмечает пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале, в составе «Ак Барса» произошли изменения непосредственно перед стартовым вбрасыванием. 28-летний российский голкипер казанцев Тимур Билялов получил травму на разминке, поэтому место в воротах занял его сменщик – Амир Мифтахов.

Напомним, в нынешнем сезоне Билялов принял участие в 46 матчах в составе «Ак Барса», в которых отразил 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,81. На его счету семь игр на ноль. У Мифтахова шесть игр, 92,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,16.