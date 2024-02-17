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Вратарь «Ак Барса» Билялов получил травму на разминке. Игру со «Спартаком» начал Мифтахов

Вратарь «Ак Барса» Билялов получил травму на разминке. Игру со «Спартаком» начал Мифтахов
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Спартак» принимает казанский «Ак Барс». Идёт первый период, счёт не открыт – 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
3-й период
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Миллер, Шипачёв) – 13:04 (5x5)     0:2 Кошелев – 33:06    

Как отмечает пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале, в составе «Ак Барса» произошли изменения непосредственно перед стартовым вбрасыванием. 28-летний российский голкипер казанцев Тимур Билялов получил травму на разминке, поэтому место в воротах занял его сменщик – Амир Мифтахов.

Напомним, в нынешнем сезоне Билялов принял участие в 46 матчах в составе «Ак Барса», в которых отразил 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,81. На его счету семь игр на ноль. У Мифтахова шесть игр, 92,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,16.

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