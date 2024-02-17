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«Динамо» установило клубный рекорд по количеству побед за один регулярный чемпионат КХЛ

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3, ставшей для них пятой кряду.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, для подопечных Алексея Кудашова эта победа стала 42-й в нынешнем сезоне, что является новым рекордом клуба. Предыдущее достижение (41 победа) датируется сезоном-2014/2015.

«Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) находится на последней, 11-й, строчке.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится для «Динамо» домашней серией с уфимским «Салаватом Юлаевым», череповецкой «Северсталью», владивостокским «Адмиралом» и московским ЦСКА.