Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей

Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей
Аудио-версия:
Комментарии

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Протас, Дженсен) – 03:40     1:1 Джекай (Руа, Армиа) – 05:04     1:2 Оши (Строум, Овечкин) – 10:00 (pp)     2:2 Ньюхук (Армиа) – 36:15     2:3 Милано (Пасиоретти, Эдмундсон) – 43:27    

На момент написания новости идёт первый период, гости ведут – 2:1. В этой встрече российский нападающий «Вашингтона». Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 14 голов и 24 результативные передачи.

Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 836 шайб и 687 результативных передач в 1397 матчах.
На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 54 очка.

Материалы по теме
Фото
Фанат в спешке упал с лестницы, чтобы сделать селфи с Овечкиным. Александр не отказал ему
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Овечкина поздравили с рекордом НХЛ по голам в пустые ворота:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android