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Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт первый период, гости ведут – 2:1. В этой встрече российский нападающий «Вашингтона». Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 14 голов и 24 результативные передачи.

Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 836 шайб и 687 результативных передач в 1397 матчах.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 54 очка.

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Овечкина поздравили с рекордом НХЛ по голам в пустые ворота: