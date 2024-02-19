Козлов — о поражении от «Динамо»: «Салават» не потерял, а взял одно очко в Москве

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал третье кряду поражение уфимцев в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2 ОТ).

«Получился хороший матч, обе команды играли терпеливо, старались действовать надёжно, как в атаке, так и в обороне. Атмосфера великолепная. Очень приятно приезжать в Москву, играть против «Динамо» и видеть, что половина уфимских болельщиков нас поддерживает. Огромное им спасибо за это.

Как я уже говорил раньше, сегодня была такая игра, что мы не потеряли одно очко, хотя и могли взять два, но по тому, какой был уровень самоотдачи, какая нацеленность и как хорошо сыграли все четыре звена, я считаю, что мы взяли одно очко в Москве. К тому же, если учесть, какое у нас было расписание. До этой поездки мы играли с топами, потратили много сил и эмоций. Сейчас у нас тоже СКА, «Локомотив» и «Динамо» — очень организованные команды.

Было небольшое опасение, хватит ли сил и эмоций на сегодняшний матч, но они оказались напрасны», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 86 очков в 65 матчах, занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Впереди у уфимцев заключительная домашняя серия, в рамках которой они встретятся с «Адмиралом», «Сибирью» и «Северсталью».