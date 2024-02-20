Экс-директор школы ЦСКА: после побега Могильного нам изрядно помотали нервы

Бывший директор хоккейной школы ЦСКА Владимир Лутченко рассказал о последствиях побега Александра Могильного в Национальную хоккейную лигу.

«Как тогда отнеслись ко мне, когда Могильный и Фёдоров убежали, это шок был? Ну, не знаю насчёт шока… Но меня, конечно, вызывали «на ковер». В случае с Фёдоровым, правда, не коснулось, он уже в команде мастеров выступал. А Могильного мы взяли из Хабаровска. Невооружённым глазом было видно, что это игрочище! И сразу пригласили в школу ЦСКА. Я же ему все характеристики подписывал. Потом после его побега нам нервы помотали изрядно.

Я просто, если честно, не представлял, как можно уехать, бросить своих родных, близких на всю жизнь — представляете в то время! Ведь после этого возврата нет! Вот что страшно!», — сказал Лутченко в интервью «Спорт Уик-энд».

В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из русских стал лучшим снайпером лиги, забив 76 голов. Примечательно, что при всех своих заслугах Могильный до сих пор не включён в Зал славы хоккея.