Бывший нападающий сборной России прокомментировал голевую серию Александра Овечкина

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко прокомментировал голевую серию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который набирает очки восемь матчей подряд. Недавняя голевая серия россиянина составляла шесть матчей.

«Голевая серия Овечкина? По поводу него даже не переживаю. Понятно, кто-то говорит, что игра уже не та стала и двигается слабо. Пф! Он мастер! Он знает, как и что делать. Да, бывает, не всегда всё гладко идёт. Бывают такие моменты, когда не идёт шайба. Но сейчас всё нормально, всё стабилизируется и всё будет в порядке. Мы увидим голы. Как в эти шесть матчей видели», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.