Фарм-клуб «Рейнджерс» расторг контракт с Артёмом Анисимовым

Клуб АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» расторг пробный контракт с нападающим Артёмом Анисимовым, сообщает пресс-служба команды.

35-летний Анисимов принял участие в 18 матчах за «Вулф Пэк» после подписания контракта с клубом 2 января 2024 года. За это время он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка.

Анисимов в прошлом сезоне играл в Американской хоккейной лиге за «Лихай Вэлли Фантомс». В 55 матчах он набрал 36 (19+17) очков. Также россиянин принял участие в трёх встречах плей-офф, где на его счету 2 (1+1) балла за результативность. В последний раз в НХЛ Анисимов выступал в 2021 году за «Оттаву Сенаторз». Всего за карьеру россиянин провёл в регулярном сезоне лиги 771 матч, набрав 376 (180+196) очков.