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Дементьев: чем быстрее Овечкин побьёт рекорд Гретцки, тем лучше. Дай бог, чтобы были силы

Дементьев: чем быстрее Овечкин побьёт рекорд Гретцки, тем лучше. Дай бог, чтобы были силы
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал успешную игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних встречах Национальной хоккейной лиги.

«У меня не было сомнений, что чёрная полоса у Овечкина закончится и он вернётся на тот путь, на котором он сейчас. По-моему, чем быстрее Александр побьёт рекорд Гретцки, тем лучше. Дай бог, чтобы у него были силы и возможности, а всё остальное приложится», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 41 (16+25) очко в 51 матче. «Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф. Столичный клуб отстаёт от восьмого места на Востоке на шесть очков.

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