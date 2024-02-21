Олимпийский чемпион назвал причину резкого голевого прорыва Овечкина

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассказал о причинах увлечения количества голов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних встречах Национальной хоккейной лиги.

«Конечно, Саша большой молодец, он ответственно подходит к своей форме, переживает за каждую игру, за каждый отрезок. Пауза на Матч всех звёзд НХЛ однозначно помогла ему: Саша съездил отдохнуть, отвлечься и подготовиться к заключительной стадии регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин – большой мастер, ему ничего не надо доказывать, он всем всё давно доказал. Хочется пожелать россиянину и дальше забивать, радовать нас своими голами, а мы будем за него болеть», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.