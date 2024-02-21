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The Athletic назвал «Эдмонтон» лучшим клубом для перехода Тарасенко

The Athletic назвал «Эдмонтон» лучшим клубом для перехода Тарасенко
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Журналисты сайта The Athletic назвали «Эдмонтон Ойлерз» лучшим клубом для перехода российского форварда «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко.

«Тарасенко уже не тот монстр-игрок первого звена, каким был два года назад, но ему всё ещё есть что предложить. 32-летний снайпер забил 14 голов и набрал 36 очков в 49 играх, причём 29 из этих очков были получены при игре в формате «5 на 5». Так что это не значит, что он набирает «пустые» очки при игре в большинстве. Он не обладает лучшими защитными показателями, но ему нужно всего лишь быть дополняющим игроком в «Эдмонтоне», для чего он по-прежнему подходит. Ранее журналист Пьер Лебрюн заявил, что, по его мнению, Тарасенко откажется от пункта о запрете обмена ради такой ​​команды, как «Эдмонтон», — сказано в статье.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тарасенко 37 (15+22) очков в 51 матче.

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