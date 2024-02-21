The Athletic назвал «Эдмонтон» лучшим клубом для перехода Тарасенко

Журналисты сайта The Athletic назвали «Эдмонтон Ойлерз» лучшим клубом для перехода российского форварда «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко.

«Тарасенко уже не тот монстр-игрок первого звена, каким был два года назад, но ему всё ещё есть что предложить. 32-летний снайпер забил 14 голов и набрал 36 очков в 49 играх, причём 29 из этих очков были получены при игре в формате «5 на 5». Так что это не значит, что он набирает «пустые» очки при игре в большинстве. Он не обладает лучшими защитными показателями, но ему нужно всего лишь быть дополняющим игроком в «Эдмонтоне», для чего он по-прежнему подходит. Ранее журналист Пьер Лебрюн заявил, что, по его мнению, Тарасенко откажется от пункта о запрете обмена ради такой ​​команды, как «Эдмонтон», — сказано в статье.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тарасенко 37 (15+22) очков в 51 матче.