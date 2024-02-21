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В «Спартаке» отреагировали на яркую победу над «Торпедо» в матче с 10 голами

В «Спартаке» отреагировали на яркую победу над «Торпедо» в матче с 10 голами
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Советник председателя наблюдательного совета «Спартака», олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о победе над «Торпедо» (7:3) во встрече регулярного чемпионата КХЛ.

«Видно, что ребята рвутся в бой, хотя в плей-офф всё начнётся с нуля, надо серьёзно подготовиться. Главное, чтобы все были в полном здравии. Команда показывает красивый хоккей, полные трибуны, желаю ребятам только удачи. Вчерашний матч с «Торпедо» получился ярким, нижегородцы тоже старались, просто чисто физически их не хватило, и вратарь немного подвёл. Спартаковцы играют в атакующий хоккей, именно такой хоккей нравится зрителям. Все ждут голов, идут смотреть на яркую и атакующую игру. КХЛ развивается в правильном направлении», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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