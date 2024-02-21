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Чемпион НБА Тимофей Мозгов посетил матч ХК «Спартак»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов посетил матч ХК «Спартак»
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Чемпион НБА Тимофей Мозгов посетил матч «Спартака» с нижегородским «Торпедо» (7:3). Баскетболист сфотографировался с нападающими красно-белых Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным.

Напомним, в последний раз баскетболист выступал на профессиональном уровне в сезоне-2021/2022, принимая участие в матчах за московскую «Руну» в Единой лиге ВТБ.

Московский клуб после победы набрал 86 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечным Алексея Жамнова осталось провести в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги два домашних матча: с «Северсталью» (24 февраля) и минским «Динамо» (26 февраля).

Ранее о победе над «Торпедо» высказался советник председателя наблюдательного совета «Спартака», олимпийский чемпион Валерий Каменский.

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