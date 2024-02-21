Стало известно состояние лидера «Салавата» Хмелевски, помещённого в список травмированных

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«Салават Юлаев» рассказал о состоянии лучшего бомбардира уфимского клуба Александра Хмелевски, который был внесён в список травмированных.

«Александр Хмелевски получил небольшое повреждение. Он пропустит ближайшие матчи. Характер его травмы несерьёзный, беспокоиться не о чем», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Хмелевски принял участие в 65 матчах, отметившись 55 (27+28) результативными действиями при показателе полезности «+10». 24-летний американский форвард является лучшим бомбардиром уфимского клуба, опережая Александра Шарова (50) на пять очков.

«Салават Юлаев» проиграл три гостевых матча — со СКА (0:2), ярославским «Локомотивом» (0:3) и московским «Динамо» (1:2 ОТ). Уфимский клуб располагается на третьей строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.