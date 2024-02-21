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«Перед плей-офф не раскрываем секреты». Тренер «Ак Барса» — об отсутствии Радулова

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал об отсутствии капитана казанского клуба Александра Радулова, не раскрывая причин этого решения.

«Какая обстановка в команде после выездной серии? Хорошая обстановка, рабочая атмосфера, готовимся к матчу. Александр Радулов сегодня [с „Локомотивом“] играть не будет. Плановая ротация? Перед плей-офф не раскрываем секреты», — цитирует Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, по информации «Чемпионата», Радулов может пропустить остаток регулярки из-за повреждения.

Казанскому клубу осталось провести три домашних матча с «Локомотивом» (21 февраля), «Амуром» (24 февраля) и «Адмиралом» (26 февраля).

В текущем сезоне Радулов сыграл 57 встреч, в которых забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 39 очков.