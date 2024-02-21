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Экс главный тренер сборной России признался, что хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Экс главный тренер сборной России признался, что хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних встречах Национальной хоккейной лиги и пожелал 38-летнему форварду побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Конечно, Саша красавец, просто молодец. Все паниковали, что он не забивает, ну вот теперь пошло всё нормально. Физическая подготовка у Овечкина на хорошем уровне, он здоровый парень. В 38 лет на таком уровне далеко не каждый сыграет. Хочется, чтобы Саша побил рекорд Гретцки и все наши ребята были наверху, добивались успехов», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 41 (16+25) очко в 51 матче. «Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф. Столичный клуб отстаёт от восьмого места на Востоке на шесть очков.

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