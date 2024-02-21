Экс главный тренер сборной России оценил первый за 6 сезонов выход «Амура» в плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал первый за последние шесть лет выход хабаровского «Амура» в розыгрыш Кубка Гагарина.

«Не удивлён тому, что «Нефтехимик» не попал в плей-офф. Один из лидеров команды Наиль Якупов давно не играет, Анселя Галимова в Нижнекамске не удержали, а сейчас он здорово выступает за «Спартак». Ещё многие сильные ребята ушли. По сравнению с прошлым годом народ разошёлся, а «Амур», наоборот, прилично усилил состав, пригласив Хохлачёва и других мастеровитых игроков. Так что всё логично, «Амур» заслуженно прошёл дальше», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Начиная с момента создания КХЛ в 2008 году «Амур» примет участие в плей-офф в третий раз в своей истории. Оба предыдущих раза хабаровчане выбывали из борьбы за главный трофей уже в первом раунде.