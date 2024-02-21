Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Первую домашнюю серию СКА на новой арене посетили более 100 тысяч болельщиков

Первую домашнюю серию СКА на новой арене посетили более 100 тысяч болельщиков
Комментарии

Пресс-служба СКА представила суммарное количество болельщиков, которые посетили первую домашнюю серию клуба на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Пять матчей посетили 104 402 болельщика.

Напомним, подопечные Романа Ротенберга в пяти матчах серии одержали четыре победы: над «Сочи» (8:1), «Ладой» (2:1), «Салаватом Юлаевым» (2:0) и «Торпедо» (4:3). В заключительной игре домашней серии СКА уступил «Северстали» всухую со счётом 0:3.

После поражения от череповецкого клуба СКА остался на первом месте Западной конференции, опережая московское «Динамо» на одно очко, но сыграв на один матч больше. До конца регулярки петербургский клуб проведёт ещё два матча: с минским «Динамо» 23 февраля и с «Куньлунь Ред Стар» 25 февраля.

Материалы по теме
СКА впервые с 21 октября и в третий раз в этом сезоне не смог поразить ворота соперника
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android