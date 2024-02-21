Первую домашнюю серию СКА на новой арене посетили более 100 тысяч болельщиков

Пресс-служба СКА представила суммарное количество болельщиков, которые посетили первую домашнюю серию клуба на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Пять матчей посетили 104 402 болельщика.

Напомним, подопечные Романа Ротенберга в пяти матчах серии одержали четыре победы: над «Сочи» (8:1), «Ладой» (2:1), «Салаватом Юлаевым» (2:0) и «Торпедо» (4:3). В заключительной игре домашней серии СКА уступил «Северстали» всухую со счётом 0:3.

После поражения от череповецкого клуба СКА остался на первом месте Западной конференции, опережая московское «Динамо» на одно очко, но сыграв на один матч больше. До конца регулярки петербургский клуб проведёт ещё два матча: с минским «Динамо» 23 февраля и с «Куньлунь Ред Стар» 25 февраля.