«Овечкин мастер космического уровня». Хоккейный агент — о дубле капитана «Вашингтона»

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал успешную игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после паузы на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги.

«Саша отлично провёл время, когда была пауза в регулярном чемпионате НХЛ, позитивные эмоции всегда дают спортсменам новый всплеск. Овечкин увидел друзей, отдохнул с близкими людьми, воодушевился. Человеку просто нужно было ненадолго сменить обстановку, чтобы всё наладилось. Просто сначала немного не шло, шайба не заходила, но Саша – мастер космического уровня, мы все это видим. То, что он якобы закончился, – это говорили люди, которые реагируют только на очки, а нужно понимать хоккей», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.