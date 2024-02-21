Овечкин после паузы на Матч звёзд забил 7 голов, только один игрок НХЛ забросил больше

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после паузы на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых забросил семь шайб и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности 10 очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, только один игрок лиги забросил после перерыва больше — это форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (9).

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 16 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 51 матче.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф. Столичный клуб отстаёт от восьмого места на Востоке на шесть очков.