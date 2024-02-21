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Центрфорвард «Вашингтона» не смог доиграть встречу с «Нью-Джерси»

Центрфорвард «Вашингтона» не смог доиграть встречу с «Нью-Джерси»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд не смог доиграть встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2) из-за повреждения верхней части тела. Об этом сообщает TSN.

Дауд не вернулся на второй период встречи, сыграв всего в семи сменах стартового игрового отрезка, проведя на льду 6 минут и 20 секунд. Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери ответил только, что статус Дауда будет рассмотрен сегодня, 21 февраля.

Напомним, у «Вашингтона» уже отсутствуют два центрфорварда: Евгений Кузнецов, который присоединился к Программе помощи игрокам, и Никлас Бекстрём, приостановивший карьеру из-за травм.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард сыграл 45 матчей, в которых записал на свой счёт 16 (8+8) очков.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф. Столичный клуб отстаёт от восьмого места на Востоке на шесть очков.

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