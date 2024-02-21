«С его стороны это был достойный ответ «Сибири». Щитов — о работе Мартемьянова в «Амуре»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о работе главного тренера Андрея Мартемьянова в «Амуре» и оценил шансы хабаровской команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«В последний раз „Амур“ тоже выходил в плей-офф при Мартемьянове. С его стороны это был достойный ответ „Сибири“. Он показал тем, кто не захотел его там оставить, что умеет выводить команды в плей-офф. Андрей Алексеевич умеет делать коллектив, собирать хорошую команду и ставить игру. Я не завидую ни одному сопернику, которому придётся сыграть с „Амуром“ в плей-офф. Полагаю, с учётом перелётов, хабаровчане могут пройти „Авангард“ или «Металлург», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, «Амур» сыграет в плей-офф КХЛ впервые за шесть сезонов. Начиная с момента создания КХЛ в 2008 году «Амур» примет участие в плей-офф в третий раз в своей истории. Оба предыдущих раза хабаровчане выбывали из борьбы за главный трофей уже в первом раунде. За две серии плей-офф «Амур» выиграл лишь один матч — в сезоне-2017/2018 у казанского «Ак Барса».