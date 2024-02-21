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Константин Барулин назвал лучших голкиперов текущего сезона КХЛ

Константин Барулин назвал лучших голкиперов текущего сезона КХЛ
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Вратарь шведского «Буроса» Константин Барулин рассказал о лучших голкиперах нынешнего сезона КХЛ.

«Мне понравился Тимур Билялов из «Ак Барса». Многие говорят про его технику, большое количество обсуждений идёт про этого вратаря. Но он своей игрой показывает, что он один из лучших в лиге.

Нравится игра Подъяпольского в «Ладе». За счёт него тольяттинцы выиграли много матчей и попали в плей-офф Кубка Гагарина. Отдельно ещё выделю уфимскую пару — Самонова и Ежова», — цитирует Барулина Legalbet.

28-летний вратарь «Ак Барса» Билялов сыграл 46 матчей, в которых он записал на свой счёт семь «сухих» встреч при 93,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что капитан «Ак Барса» Александр Радулов может пропустить остаток регулярного чемпионата КХЛ из-за повреждения.

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