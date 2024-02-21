«Одни играли творчески, другие работали». Экс-игрок СКА — о поражении от «Северстали»

Бывший игрок СКА Константин Меньшиков рассказал про сухое поражение армейского клуба от «Северстали» в матче накануне (0:3).

«Поражение СКА неожиданным не назовёшь, натужно проводили последние матчи. По последней игре можно сказать: одна команда играла творчески, другая работала. Оркестр СКА в этом матче не звучал.

«Северсталь» переиграла армейцев по всем статьям. Три забила, не пропустила, по игре выглядела лучше. Хоккей состоит из принципов: отдал — открылся, держи своего, страхуй партнёра и так далее. Игроки «Северстали» их придерживались. Понятно было, чего они хотели. Про СКА так не скажешь», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

После поражения от череповецкого клуба СКА остался на первом месте Западной конференции, опережая московское «Динамо» на одно очко, но сыграв на один матч больше. До конца регулярки петербургский клуб проведёт ещё два матча: с минским «Динамо» 23 февраля и с «Куньлунь Ред Стар» 25 февраля.