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Дементьев высказался о конфликте Ларионова с Сизовым в «Торпедо»

Дементьев высказался о конфликте Ларионова с Сизовым в «Торпедо»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил конфликт главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова с защитником нижегородского клуба Антоном Сизовым.

«Игорь Николаевич достаточно долго находился в Северной Америке, где есть принцип, что игрок игроку не имеет права ничего говорить. Только тренер может оценивать, прав хоккеист или нет. Там игрок игроку не имеет права сказать даже слово, что кто-то сделал правильно или нет.

У нас даже на юниорском уровне прививается практика, когда один игрок начинает учить другого играть в хоккей: кому отдать пас, куда открыться, где быть. Но только тренер имеет право выявлять игрока, который сделал что-то не так в игровой ситуации, а не игрок. Задача хоккеиста — играть, а задача тренера — тренировать», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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